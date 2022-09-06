Pakistan’da sellerde ölü sayısı bin 314’e yükseldi

PAKİSTAN'DA Muson yağmurlarının neden olduğu sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Yetkililer, 12'si çocuk 25 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve toplam can kaybının 450'si çocuk olmak üzere bin 314'e yükseldiğini açıkladı. Yaklaşık 33 milyon kişinin hayatını etkileyen sel felaketi nedeniyle milyonlarca kişi de evini kaybetti. Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif, UNICEF ve çeşitli organizasyonlara çağrıda bulunarak çocuk ölümlerinin araştırılmasını talep etti.

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