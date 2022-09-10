İngiltere’de kraliçenin ölümü nedeniyle 10 gün yas başladı

İNGİLTERE Kraliçesi II.Elizabeth'in ölümü nedeniyle ülkede 10 günlük ulusal yas tutulmaya başlandı. Kraliyet konutları ve hükümet binalarındaki bayraklar yarıya indirilirken, kültür ve spor etkinlikleri iptal edildi. Kraliyet Ailesi, resmi internet sitesini geçici olarak kullanıma kapattı. Kraliçe'nin ölümü üzerine başlayan ulusal yasın, cenaze töreni gerçekleşene kadar sürmesi bekleniyor. Kraliçe'nin cenazesinin önce İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nden Londra'daki Buckingham Sarayı'na taşınacağı ve burada 5 gün bekletileceği öğrenildi.

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