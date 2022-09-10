Türkiye’nin 6 iade talebine ret

FİNLANDİYA Adalet Bakanlığı, Türkiye'nin iadesini istediği ancak Finlandiya'nın daha önce reddettiği dosyaların yeniden gözden geçirilme talebini reddetti. Türkiye'nin başvurularına dair yeni bir açıklama yapıldı. Finlandiya Adalet Bakanlığı Sözcüsü Sonja Varpasuo, Ankara'nın iadenin reddedildiği 6 dosyanın yeniden incelenerek karara bağlanmasını talep ettiğini belirterek, "Kararlar nihai. Türkiye'ye bu vakaların yeniden değerlendirilemeyeceği bildirildi" dedi.

KİMSEYİ VERMEDİLER

FİNLANDİYA ve İsveç, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından NATO'ya üye olmak istediklerini açıklamış, Türkiye bu üyeliği onaylamak için İsveç ve Finlandiya'daki PKK ve FETÖ üyesi olmakla suçlanan 33 ismin iade edilmesini talep etmişti. Daha sonra Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında Haziran sonunda üçlü muhtıra imzalanmış ve Türkiye bu ülkelerin NATO'ya katılımına yönelik vetosunu kaldıracağını duyurmuş, ancak bu ülkelerin NATO'ya kabul edilmesini bu kişileri Türkiye'ye iade etme koşuluna bağlamıştı. Buna rağmen Finlandiya, daha sonraki süreçte terör suçlarından istenen kimseyi Türkiye'ye iade etmedi. İsveç ise sadece 1 kişiyi iade etti.