İsveç’te PKK yandaşları bir kez daha gösteri yaptı

İSVEÇ'İN başkenti Stockholm'de terör örgütü YPG/PKK yandaşları, Türkiye aleyhine yine gösteri yaptı. Norra Bantorget Meydanı'nda toplanan terör örgütü yandaşları, Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyine yapılacak olası askeri harekatının önlenmesi istendi. Ayrıca örgüt yandaşları genel ve yerel seçimler için PKK/YPG'yi destekleyen adaylara oy verilmesini istedi. Öte yandan, göstericiler terör örgütü YPG/PKK'yı simgeleyen bez parçaları taşırken terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açtı.