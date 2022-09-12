  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Dış Haberler İsveç’te PKK yandaşları bir kez daha gösteri yaptı

İsveç’te PKK yandaşları bir kez daha gösteri yaptı

12.9.2022

İsveç’te PKK yandaşları bir kez daha gösteri yaptı
İSVEÇ'İN başkenti Stockholm'de terör örgütü YPG/PKK yandaşları, Türkiye aleyhine yine gösteri yaptı. Norra Bantorget Meydanı'nda toplanan terör örgütü yandaşları, Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyine yapılacak olası askeri harekatının önlenmesi istendi. Ayrıca örgüt yandaşları genel ve yerel seçimler için PKK/YPG'yi destekleyen adaylara oy verilmesini istedi. Öte yandan, göstericiler terör örgütü YPG/PKK'yı simgeleyen bez parçaları taşırken terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açtı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA