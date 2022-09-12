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Pakistan’da selin vurduğu bölgelerde evler terk edildi

12.9.2022

Pakistan’da selin vurduğu bölgelerde evler terk edildi
PAKİSTAN'IN güneyindeki Sindh eyaletinin çeşitli şehirlerinde etkili olan sel sebebiyle çok sayıda kişi, tehdit altındaki bölgelerden ayrılmaya çalışıyor. Ülkenin en büyük tatlı su gölü Manchar'ın taşması sonrası suyun akış yolundaki çok sayıda şehirde sel etkili oldu. Dadu bölgesinin çevresi sularla kaplanırken, bölge sakinleri felaketin etkili olduğu yerlerden göç etmeye başladı. Basına yansıyan görsellerde binlerce kişinin Hayderabad şehrinde doğru ilerlediği görüldü. Pakistan'da etkili muson yağmurları sebebiyle 14 Haziran'dan bu yana yaklaşık 1400 kişi ölmüştü.
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