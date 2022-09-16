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Putin’e suikast engellendi Zelenskiy kaza geçirdi

16.9.2022

Putin’e suikast engellendi Zelenskiy kaza geçirdi

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin'i suikast girişimi iddiaları gündeme bomba gibi düşerken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin hafif yaralanmasıyla sonuçlanan Kiev'deki trafik kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. İddialara göre Putin'e yönelik adım adım planlanan suikast girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Putin'in herhangi bir zarar görmeden güvenli bir yere götürüldüğü söylenirken güvenlik servislerinin çok sayıda tutuklama yaptığı ifade edildi.

BİR diğer gelişme de Ukrayna tarafında yaşandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus ordusundan geri alınan İzyum kentinden dönerken Kiev'de trafik kazası geçirdi. Zelenskiy, otomobiline sivil aracın çarpması sonucu meydana gelen kazada hafif yaralandı.

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