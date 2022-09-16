Üç çocuğunu boğduğu iddia edilen anne tutuklandı

ABD'DE 30 yaşındaki bir kadın, 3 çocuğunu Atlantik Okyanusu'nda boğduğu iddiasıyla cinayetle suçlanıyor. Anne Erin Merdy, 12 Eylül'de Brooklyn'deki Coney Island iskelesinin kenarında çocukların cesedine ulaşılan yerden yaklaşık 3 kilometre uzakta sırılsıklam ve yalınayak dolaşırken bulundu.

7 yaşındaki Zachary Merdy, 4 yaşındaki Liliana Merdy ve 3 aylık Oliver Bondarev'in boğularak öldüğü tespit edilmişti. Anne Merdy'nin ciddi ekonomik zorluklar yaşadığı belirtilirken, mahkeme kayıtlarında Merdy'nin kirasını ödeyemediği için tahliye ile karşı karşıya olduğu ortaya çıktı.

DİĞER