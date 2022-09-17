İzyum’da toplu mezar bulundu

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın kontrolünden Ukrayna'nın kontrolüne geçen İzyum'da saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin gömüldüğü bir toplu mezar bulunduğunu açıkladı.

Zelenski, "İşlemler başladı. İzyum'da Ukraynalı ve uluslararası gazeteciler olacak. Dünyanın gerçekte neler olduğunu ve Rus işgalinin neye yol açtığını bilmesini istiyoruz" diye konuştu. Keşfedilen alanda yüzlerce isimsiz tekli mezar ve 17'den fazla Ukraynalı askerin mezarının olduğu bildirildi. Alandaki bütün mezarların tek tek açılacağı ifade edildi.