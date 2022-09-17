  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Dış Haberler İzyum’da toplu mezar bulundu

İzyum’da toplu mezar bulundu

17.9.2022

İzyum’da toplu mezar bulundu

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın kontrolünden Ukrayna'nın kontrolüne geçen İzyum'da saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin gömüldüğü bir toplu mezar bulunduğunu açıkladı.

Zelenski, "İşlemler başladı. İzyum'da Ukraynalı ve uluslararası gazeteciler olacak. Dünyanın gerçekte neler olduğunu ve Rus işgalinin neye yol açtığını bilmesini istiyoruz" diye konuştu. Keşfedilen alanda yüzlerce isimsiz tekli mezar ve 17'den fazla Ukraynalı askerin mezarının olduğu bildirildi. Alandaki bütün mezarların tek tek açılacağı ifade edildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA