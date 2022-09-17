‘Nefreti körüklemekten vazgeçmeliler’

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan, Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik asılsız ithamları hakkında yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Yunan makamlarının "Küçük Asya Felaketi" adı altında yapılan gerçeklikten uzak, akıl dışı açıklamalar ve etkinlikler aracılığıyla Yunan ordusunun yüz yıl önce giriştiği macera sonucu Anadolu'yu işgali sırasında aldığı yenilgiyi ve insanlığa karşı işlediği barbarca suçları unutturmaya, tarihi olguları çarpıtarak kendi kamuoyunu ve uluslararası toplumu yalanlarla yanlış yönlendirmeye çalıştığı aktarıldı.

ZEYBEK'E ÖLÜM TEHDİDİ

DIŞİŞLERİ Bakanlığı ayrıca, İskeçe Türk Azınlık Milletvekili Hüseyin Zeybek'in 12 Eylül'de bir televizyon programına katılan kişi tarafından ölümle tehdit edilmesine ilişkin, "Yunan makamlarının, bu vahim olayı soruşturmasını ve failleri cezalandırmasını bekliyoruz" ifadesini kullandı.

İŞLEDİKLERİ İNSANLIK SUÇLARINI KABUL ETTİLER

YUNANİSTAN'IN Anadolu'da sivil halka karşı gerçekleştirdiği toplu katliamlar ve yıkımlardan dolayı Lozan Antlaşması'nın 59. maddesinde yer alan "Yunanistan, savaş yasalarına aykırı olarak, Anadolu'da Yunan ordusunun ya da yönetiminin eylemlerinden doğan zararların onarımı yükümlülüğünü tanır" hükmüne istinaden, insanlığa karşı işlediği suçları kabul ettiği ve tazminat ödemeye mahkum edildiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Tarihten hiçbir şekilde ders çıkarmayan Yunanistan'ın günümüzde dahi kadın-çocuk ayırt etmeden, çaresiz durumdaki göçmenleri ölüme terk ederek, insafsız eylemleriyle insanlığa karşı suç işlemeyi sürdürdüğüne tüm dünya tanıklık etmektedir. Türkiye, tarihi olayları yalanlarla çarpıtmaya çalışan Yunanistan'a, Yunan tarihindeki ve bugüne dair kara lekeleri hatırlatmaya ve gerçekleri uluslararası topluma anlatmaya devam edecektir. Yunanistan'ı aklıselime ve gerçekleri tahrifat yoluyla nefreti körüklemekten vazgeçmeye bir kez daha davet ediyoruz."