Rusya nükleer santral alanını bombaladı

ENERGOATOM, Ukrayna'nın Güney Ukrayna Nükleer Santrali (SUNPP) alanının Rusya tarafından bombalandığını ve füzenin nükleer reaktörlerden 300 metre uzağa düştüğünü duyurdu.Açıklamada, "SUNPP reaktörlerinden sadece 300 metre uzaklıkta güçlü bir patlama meydana geldi. Şok dalgası santralin binalarına zarar verdi ve 100'den fazla pencere kırıldı. Güney Ukrayna enerji kompleksinin bir parçası olan Oleksandrivska Hidroelektrik Santrali'nin hidroelektrik ünitelerinden biri kapatıldı. Üç yüksek voltajlı elektrik hattı da devre dışı kaldı" denildi.

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