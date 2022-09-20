Tayfun nedeniyle ilk can kaybı yaşandı

JAPONYA'DA yaklaşık 3 gündür etkili olan Nanmadol Tayfunu'nda ilk can kaybı yaşandı. Fukuoka, Miyazaki, Kagoshima, Kumamoto, Oita, Hiroşima ve Yamaguchi eyaletleri başta olmak üzere ülkenin geniş kesimlerine şiddetli yağışlar ve rüzgarlar getiren tayfun nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yaralananların sayısının ise 69'a yükseldiği açıklandı. Ülkede 8 milyon kişiye tahliye çağrısı yapıldı. Bazı nehirlerdeki su seviyesi şiddetli yağışlar nedeniyle kritik seviyeye ulaşırken, birçok yapıda fırtına nedeniyle maddi hasar meydana geldiği kaydedildi.

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