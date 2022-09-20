Zincirleme kazada 19 kişi yaşamını yitirdi

NİJERYA'NIN başkenti Abuja'da yolcu otobüsle iki aracın karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 19 kişi hayatını kaybetti. Ulusal Yol Güvenliği Abuja Koordinatör Vekili Dauda Biu, yaptığı açıklamada, başkentte yolcu otobüsüyle karşı yönden gelen iki aracın çarpıştığını belirtti. Biu, kazada ilk belirlemelere göre 19 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti. Tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu aktaran Biu, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.

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