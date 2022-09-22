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Macron’un otobüs içindeki görüntüleri ülkede olay oldu

22.9.2022

Macron’un otobüs içindeki görüntüleri ülkede olay oldu
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenaze törenine ABD Başkanı Joe Biden dışındaki tüm liderler otobüsle taşındı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da otobüste çekilen görüntüleri Fransa gündemine oturdu. Sosyal medyada bazı kullanıcılar Macron'un otobüsün koridorunda ayakta durduğu fotoğrafı paylaşarak 'muavin Macron' yorumları yaptı. Macron'un oturacak yer bulamadığı ileri sürülürken, Afrikalı liderlerle aynı otobüse bindirilmesi de bir 'ironi' olarak yorumlandı.
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