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“Putin Avrupa’ya karşı nükleer silah tehdidinde bulundu”

22.9.2022

“Putin Avrupa’ya karşı nükleer silah tehdidinde bulundu”
ABD Başkanı Joe Biden, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'nda yaptığı hitabında Ukrayna'ya karşı saldırgan tutumunu sürdüren Vladimir Putin'i eleştirdi. "Hiç kimse Rusya'ya tehdit etmedi. Çatışmayı isteyen sadece ve sadece Rusya oldu" ifadelerini kullanan Biden, Rusya lideri Putin'in ilan ettiği kısmi seferberliğe değinerek, "Putin yine sorumsuzca açıklamalar yapıyor. Kremlin sahte bir referandum düzenliyor. Avrupa'ya karşı nükleer silah tehdidinde bulundu. ABD bu savaşın adil bir şekilde sona ermesini istiyor. Başka bir ülkenin topraklarını güç kullanarak ele geçiremezsiniz" açıklamasını yaptı. Biden, Türkiye'nin gayretleriyle kurulan tahıl koridorundaki liman sayısının da artırılması gerektiğini sözlerine ekledi.
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