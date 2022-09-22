Putin’in ‘seferberlik’ ilanı tepki çekti

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, kısmi askeri seferberlik ilan etti. Batılı ülkelerin Ukrayna'da çözüm istemediklerini savunan Putin, "Toprak bütünlüğümüz tehdit edilirse Rusya mevcut tüm askeri silahları kullanacak, bu bir blöf değil" dedi. Putin'in sözlerine tüm dünyadan tepki geldi. İngiltere'de Dışişleri Bakanlığı Ofisi'nden Gillian Keegan, "Açıkça bu ciddiye almamız gereken bir durum. Tehlikeli bir tırmanış" dedi. İngiltere Savunma Bakanlığı ise, "Ukrayna'nın bu savaşı kazandığı gerçeğini hiçbir tehdit ve propaganda gizleyemez. Putin'in son duyurusu, işgalin başarısızlığını kabul ettiği anlamına geliyor" denildi.

ALMANYA Ekonomi Bakanı Robert Habeck "Bu yanlış ve kötü bir gelişme" yorumunu yaparken, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ise bu açıklamanın Rusya'nın 'panik işareti' olduğunu söyledi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ise, "Sahte referandumlar ve seferberlik hiç bir şeyi değiştirmeyecek" açıklamasını yaptı.

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