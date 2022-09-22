  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Dış Haberler Putin’in ‘seferberlik’ ilanı tepki çekti

Putin’in ‘seferberlik’ ilanı tepki çekti

22.9.2022

Putin’in ‘seferberlik’ ilanı tepki çekti
RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, kısmi askeri seferberlik ilan etti. Batılı ülkelerin Ukrayna'da çözüm istemediklerini savunan Putin, "Toprak bütünlüğümüz tehdit edilirse Rusya mevcut tüm askeri silahları kullanacak, bu bir blöf değil" dedi. Putin'in sözlerine tüm dünyadan tepki geldi. İngiltere'de Dışişleri Bakanlığı Ofisi'nden Gillian Keegan, "Açıkça bu ciddiye almamız gereken bir durum. Tehlikeli bir tırmanış" dedi. İngiltere Savunma Bakanlığı ise, "Ukrayna'nın bu savaşı kazandığı gerçeğini hiçbir tehdit ve propaganda gizleyemez. Putin'in son duyurusu, işgalin başarısızlığını kabul ettiği anlamına geliyor" denildi.
ALMANYA Ekonomi Bakanı Robert Habeck "Bu yanlış ve kötü bir gelişme" yorumunu yaparken, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ise bu açıklamanın Rusya'nın 'panik işareti' olduğunu söyledi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ise, "Sahte referandumlar ve seferberlik hiç bir şeyi değiştirmeyecek" açıklamasını yaptı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA