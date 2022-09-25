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7 milyon savaş mağduru ülkesine geri döndü

25.9.2022

7 milyon savaş mağduru ülkesine geri döndü
UKRAYNA savaşı nedeniyle ülkeyi terk eden yaklaşık 11 milyon Ukraynalıdan 7 milyon 200 bini, çatışmaların azalması ile geri döndü. Türkiye'ye gelen 407 bin 266 Ukraynalıdan ise 366 bin 747'si Polonya ve bu ülke üzerinden Ukrayna'ya gitti. Savaş nedeniyle şu anda Türkiye'de bulunan Ukraynalı sayısı 40 bin 519 olarak kayıtlara geçti. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, "İşgalden kurtarılan yerlere insanlarımız geri dönüyor, orada hayatı devam ettirmemiz ve o bölgeleri yeniden canlandırmamız gerekiyor" dedi.
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