Eboladan ölenlerin sayısı 11’e yükseldi

UGANDA Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ebola nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının arttığı bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, Ebola nedeniyle ölenlerin sayısının 11'e, virüs tespit edilenlerin sayısının ise 25'e yükseldiği belirtildi. Ülkede 24 yaşındaki bir kişi, nadir görülen ve Sudan varyantı olduğu belirtilen Ebola nedeniyle 20 Eylül'de hayatını kaybetmişti. Uganda'da 2000'lerin başında yüzlerce kişinin ölmesine yol açan virüs, son olarak 2012'de 17 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

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