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Kuzey Kore’nin balistik füze fırlattığı doğrulandı

29.9.2022

Kuzey Kore’nin balistik füze fırlattığı doğrulandı
GÜNEY Kore ordusu Kuzey Kore'nin tanımlanamayan bir balistik füze ateşlediğini duyurdu. Japonya ise Savunma Bakanlığı'ndan gelen bilgilere dayanarak bir balistik füze fırlatıldığını doğruladı ve gemileri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Japonya Savunma Bakanı Hamada Yasukazu, 50 kilometre irtifaya ulaşan füzenin, düzenli yörüngede yaklaşık 400 kilometre seyrettiğini duyurdu. Kuzey Kore tarafından gerçekleştirilen fırlatma, Güney Kore'ye misilleme olarak yorumlandı.
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