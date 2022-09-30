Zelenskiy’den ‘sarsılmaz destek’ teşekkürü

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya- Ukrayna savaşındaki son gelişmeleri ele almak üzere Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile önceki gün telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

TAHIL İHRACATINDAKİ ROLÜ

GÖRÜŞMEYE dair yazılı açıklama yayınlayan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi, "Devlet Başkanı, Türkiye Cumhurbaşkanının New York'taki Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'nda yaptığı açılış konuşmasında Ukrayna'nın bölgesel bütünlüğüne ve egemenliğine verdiği sarsılmaz desteğinden ötürü Türkiye tarafına teşekkür etti. Volodimir Zelenskiy, Recep Tayyip Erdoğan'ın savaş esirlerinin takasındaki rolünden ötürü oldukça memnun" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy'nin sahte referandumları tanımama kararından dolayı Ankara'ya da teşekkür ettiği belirtilen görüşmede ayrıca, Türkiye'nin tahıl ihracatındaki anahtar rolünden de bahsedilirken, 5.4 milyon ton tarım ürünü taşıyan 235 geminin Asya, Avrupa ve Afrika'ya ulaşmak üzere Ukrayna limanlarından ayrıldığı açıklandı. İki lider, Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki son duruma ilişkin bilgi alışverişinde bulunurken, Başkan Erdoğan'ın nükleer tehdide karşı uluslararası çabalara katkıda bulunmaya hazır olduğunu ifade ettiği aktarıldı.