Sivil konvoya füze isabet etti: 23 ölü, 28 yaralı

UKRAYNA'NIN Zaporijya bölgesinde sivil araç konvoyuna yönelik düzenlenen füze saldırısında 23 kişi öldü, 28 kişi de yaralandı. Zaporijya Valisi Oleksandr Starukh sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın gerçekleştirdiği saldırıda ilk belirlemelere göre 23 sivilin öldüğünü, 28 kişinin ise yaralandığını söyledi. Bölgedeki sivillerin yeni bir saldırı ihtimaline karşı güvenli noktalara sevki için çalışmalara başlandığı açıklandı. Rus yetkililer ise saldırıyı Ukrayna tarafının gerçekleştirdiğini iddia etti.

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