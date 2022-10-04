Ian Kasırgası’nda yaşamını yitirenlerin sayısı 87 oldu

ABD'NİN Florida eyaletini kategori 4 şiddetinde vuran Ian Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 83'ü Florida'da ve 4'ü Kuzey Carolina'da olmak üzere 87'ye yükseldi. Kasırganın neden olduğu yıkıntılar arasında arama kurtarma çalışmaları devam ederken, ölü sayısının artabileceğinden endişe ediliyor. Yüksekliği 12 metreye varan kasırga dalgaları, Florida'nın batı kıyısının bazı kısımlarını sular altında bırakırken, evleri ve iş yerlerini tahrip etti. Florida'da nehir taşkınları ve yer yer sellerin devam etmesi bekleniyor.

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