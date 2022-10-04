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Kerkük’te terör örgütü DEAŞ mensubu 4 kişi yakalandı

4.10.2022

Kerkük’te terör örgütü DEAŞ mensubu 4 kişi yakalandı
IRAK hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kerkük'e bağlı Altunköprü kasabası girişindeki kontrol noktasından geçmek isteyen bir araçtan şüphelenen güvenlik güçleri, durdurdukları araçta bulunanları kimlik kontrolünden geçirdi. Yolculardan dördünün terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu ve sahte kimlik taşıdıkları belirlendi. Zanlıların ilk ifadelerinde, DEAŞ mensubu olduklarını itiraf ettikleri kaydedildi. Yakalanan DEAŞ mensuplarının işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildiği belirtildi.
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