İran’da 5.4 şiddetinde deprem: 276 yaralı

İRAN'IN Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde yerel saatle 03.51'de 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremde en az 276 kişinin yaralandığı açıklandı. Hoy Tıp Fakültesi Başkanı Mücteba Gameri Asl, "Yaralılardan 68'i vücutlarındaki kırıklar nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Depremzedelerin çoğu deprem anında evlerinden çıkarken yaralandı" dedi. Depremin ardından Hoy kentinde 24 saat içerisinde 27'den fazla artçı sarsıntının meydana geldiği kaydedildi.