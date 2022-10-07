Tayland’da bakımevine korkunç saldırı: 38 ölü

TAYLAND'DA bir çocuk bakımevine silahlı saldırı düzenlendi. Yetkililer, saldırıda 22'si çocuk 38 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda yaralının olduğunu bildirdi. Tayland Hükümet Sözcüsü, saldırganın olay yerinden kaçmasının ardından kendi evinde eşini, çocuğunu ve kendisini de öldürdüğünü açıkladı. Eski bir polis olduğu öğrenilen 34 yaşındaki Panya Kamrab isimli saldırganın, uyuşturucu kullanımı nedeniyle görevinden kovulduğu ve daha sonra bunalıma girerek saldırıyı intikam amaçlı gerçekleştirdiği düşünülüyor.

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