  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Dış Haberler Tayland’da bakımevine korkunç saldırı: 38 ölü

Tayland’da bakımevine korkunç saldırı: 38 ölü

7.10.2022

Tayland’da bakımevine korkunç saldırı: 38 ölü
TAYLAND'DA bir çocuk bakımevine silahlı saldırı düzenlendi. Yetkililer, saldırıda 22'si çocuk 38 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda yaralının olduğunu bildirdi. Tayland Hükümet Sözcüsü, saldırganın olay yerinden kaçmasının ardından kendi evinde eşini, çocuğunu ve kendisini de öldürdüğünü açıkladı. Eski bir polis olduğu öğrenilen 34 yaşındaki Panya Kamrab isimli saldırganın, uyuşturucu kullanımı nedeniyle görevinden kovulduğu ve daha sonra bunalıma girerek saldırıyı intikam amaçlı gerçekleştirdiği düşünülüyor.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA