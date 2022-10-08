Azerbaycan-Ermenistan sınırı için AB’den misyon

ÇEKYA'NIN başkenti Prag'da yapılan Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı sonrası ortak açıklama yapıldı. Açıklamada, Azerbaycan ve Ermenistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ve 1991 tarihli Alma Ata Bildirisi'nin sınır belirleme komisyonlarının çalışmalarında temel oluşturacağını teyit ettiği bildirildi. Sınır belirleme komisyonlarının bir sonraki toplantısının Brüksel'de ekim ayı sonunda yapılacağı belirtildi. AB misyonunun bu ay çalışmalarına başlayacağı ve amacın güven tesis etmek ve raporlarla sınır komisyonlarına katkı sunmak olduğu kaydedildi.

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