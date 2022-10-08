Gambiya’da yaşanan ölümler sonrası şurup uyarısı geldi
DSÖ, ölümlerle ilgili Hindistan menşeli 4 ilaç için ‘tıbbi ürün uyarısı’ yayınladı
8.10.2022
ABONE OL
GAMBİYA'DA böbrek yetmezliği salgınının ardından 66 çocuğun hayatını kaybettiği açıklandı. Ülke genelinde tüm sağlık kurumları alarma geçerken, Dünya Sağlık Örgütü de (DSÖ) Hindistan menşeli 4 ilaç için "tıbbi ürün uyarısı" yayınladı. Yapılan açıklamada, Hindistan'da Maiden Pharmaceuticals Limited şirketi tarafından üretilen Promethazine Oral Solution, Kofexmalin Bebek Öksürük Şurubu, Makoff Bebek Öksürük Şurubu ve Magrip N şurubunun akut böbrek yaralanmaları ve çocukların ölümleriyle bağlantılı olabileceği ifade edildi.