Gambiya’da yaşanan ölümler sonrası şurup uyarısı geldi

GAMBİYA'DA böbrek yetmezliği salgınının ardından 66 çocuğun hayatını kaybettiği açıklandı. Ülke genelinde tüm sağlık kurumları alarma geçerken, Dünya Sağlık Örgütü de (DSÖ) Hindistan menşeli 4 ilaç için "tıbbi ürün uyarısı" yayınladı. Yapılan açıklamada, Hindistan'da Maiden Pharmaceuticals Limited şirketi tarafından üretilen Promethazine Oral Solution, Kofexmalin Bebek Öksürük Şurubu, Makoff Bebek Öksürük Şurubu ve Magrip N şurubunun akut böbrek yaralanmaları ve çocukların ölümleriyle bağlantılı olabileceği ifade edildi.

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