Tayland’da katliama kurban giden çocukların yası tutuluyor

TAYLAND'DA 22'sü çocuk 37 kişinin yaşamını yitirdiği çocuk bakımevi saldırısının şoku yaşanıyor. Uyuşturucu kullanımı nedeniyle görevinden uzaklaştırılan 34 yaşındaki Panya Kamrab adlı polisin düzenlediği saldırıda yaşamını yitiren çocukların büyük bir kısmının bıçaklanarak öldürüldüğünü aktaran yetkililer, saldırganın yoldan geçenlere de rastgele ateş ettiğini belirtti. Korkunç saldırı sonrası hayatını kaybedenler için bakımevinin önünde ve ülke genelinde anma törenleri düzenlendi.

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