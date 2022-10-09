Amini’nin ölüm sebebinin darp olmadığı açıklandı

İRAN'DA büyük halk ayaklanmalarına neden olan Mahsa Amini'nin (22) ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi olayıyla ilgili Adli Tıp Kurumu bir açıklama yaptı. Açıklamada ölümün darp nedeniyle olmadığı, Amini'nin ani kalp ritim bozukluğu ve hipotansiyon nedeniyle oluşan beyin hipoksisi sonrası hayatını kaybettiği bildirildi. Amini'nin 8 yaşında geçirdiği beyin tümörü ameliyatı sonrasında gelişen hipotalamusda ve hipofiz bezinde gerçekleşen tiroid ve adrenalin bozukluğu hipoksi geçirme nedeni olarak gösterildi.

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