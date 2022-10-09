Biden’ın oğluna sahtecilik ve vergi kaçırma suçlaması

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden hakkında federal savcıların, vergi kaçırma ve resmi beyanlarda sahtecilik suçlamasıyla dava açabileceği belirtildi. Konuyla ilgili çıkan haberlerde, Delaware eyaletindeki federal savcıların, Hunter Biden'ı, vergi suçlarının yanı sıra bir silah alımı sırasında yanlış beyanda bulunmaktan suçlayabileceği ifade edildi. Savcıların, Biden hakkında herhangi bir suçlama öne sürmeden önce daha fazla delile ihtiyaç olup olmadığını tartıştıkları öne sürüldü

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