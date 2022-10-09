Harekat bölgelerinde 12 terörist daha etkisiz

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe vuruyor. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT tarafından Irak'ın kuzeyinde PKK/KCK mensuplarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda Gara bölgesinde 3, Asos bölgesinde 3 olmak üzere 6 terörist etkisiz hale getirildi. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li teröristin de başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildiği açıklandı.

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