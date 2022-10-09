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Haberler Dış Haberler Türkiye selden etkilenen Pakistanlıların yanında

Türkiye selden etkilenen Pakistanlıların yanında

9.10.2022

Türkiye selden etkilenen Pakistanlıların yanında
YEDİ Başak İnsani Yardım Derneği, muson yağmurları sonrası sel felaketi nedeniyle zor günler geçiren Pakistan halkının yardımına koştu. Dernek, binden fazla insanın hayatını kaybettiği Pakistan'daki sel felaketinden etkilenen binlerce insana gıda kolisi, et, sıcak yemek, sağlık desteği, ilaç yardımı, temizlik ve hijyen paketi gibi pek çok acil yardım malzemesini ulaştırdı. Dernek Başkanı Mustafa Bulut, "9 günlük bir çalışma yaptık. Selden en fazla etkilen şehirlerde yardım çalışmaları yürüttük. 52 bin insanın hayatına dokunduk" diye konuştu.
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