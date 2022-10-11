Kiev’e peş peşe roketli saldırılar

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, tüm dünyadan gelen sağduyu ve diyalog çağrılarına rağmen yine alevlendi. Geçtiğimiz günlerde Rusya'nın daha önce ilhak ettiği Kırım'a tek bağlantı yolu olan köprünün patlamayla yıkılması ve olayı Ukrayna'nın üstlenmesinin ardından dün Rusya'dan karşı saldırı geldi. Rusya, peş peşe attığı onlarca roketle Ukrayna'nın başkenti Kiev'i vurdu.

41'İ İMHA EDİLDİ

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujniy, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik hava saldırıları düzenlediğini, saldırılarda füze ve insansız hava araçlarını kullandığını belirtti. Zalujniy, "Rusya, bu sabah 75 füze fırlattı, 41 tanesi hava savunmamız tarafından etkisiz hale getirildi" bilgisini verdi. Ukrayna İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Rostyslav Smirnov ise, ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 24 kişinin yaralandığını söyledi.

'SIĞINAKLARDA KALIN'

Kiev Belediye Başkanı Vitaly Kliçko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kiev merkezinde yaşayanların sığınaklardan çıkmamaları, Kiev dışında yaşayanların da Kiev merkezine gitmemeleri yönünde çağrıda bulundu. Ukrayna basınından aktarılan bilgilere göre Kiev merkezine ana yol bağlantısını sağlayan bir viyadük köprüsünün vurulduğu, şehir merkezindeki binaların ve devlet kurumlarının füze saldırılarıyla vurulduğu öğrenildi.

ERDOĞAN VE PUTİN MÜZAKERELERİ GÖRÜŞEBİLİR

KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakere süreciyle ilgili konuştu. Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleşmesi planlanan Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Zirvesi'ne Vladimir Putin'in de katılacağını açıklayan Peskov, bu çerçevede Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Putin arasında bir görüşme gerçekleşeceğini söyledi. Erdoğan'ın daha önce Rusya ile ABD, Fransa, Almanya ve İngiltere arasında müzakereler başlaması yönünde aracı olma niyetini açıklamasının ardından liderlerin bu konuyu görüşüp görüşmeyeceği sorusuna yanıt veren Peskov, "Müzakere talebi Astana'da ele alınabilir. Ancak bununla ilgili somut bir şey yok" dedi. Peskov ayrıca müzakere görüşmelerini Antalya veya İstanbul'da sürdürme yönünde girişimlerde bulunan Erdoğan'ın bu teklifi tekrar Putin'e iletip iletmeyeceği konusunda da her şeyin mümkün olabileceğini ifade etti.

PUTİN: TÜRK AKIM'I VURMAYA ÇALIŞTILAR

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyi üyeleri ile yaptığı toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Kırım'daki patlamanın Rusya'nın sivil ve stratejik altyapısını hedef alan bir terör eylemi olduğunu savunan Putin, "Ukrayna tarafından sadece Kursk'taki nükleer santrale karşı 3 ayrı terör saldırısı gerçekleştirildi. Bu 3 ayrı saldırıda aynı nokta zarar gördü. Aralarında Türk Akımı doğalgaz boru hattının bir bölümü de dahil, ülkemizin elektrik santrallerine ve gaz boru hatlarına bir dizi terör saldırısı düzenleme girişimlerinde bulunulmuştur. Kiev'in bu eylemlerini karşılıksız bırakamazdık. Terörist saldırılar devam ederse, Rusya'nın tepkileri sert olacaktır" ifadelerini kullandı.

ZELENSKİY: BİZİ YOK ETMEK İSTİYORLAR

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada enerji tesislerinin ve sivil halkın hedef olduğunu belirtti. Rusya'nın amacının panik ve kaos yaratmak olduğunu ifade eden Zelenskiy, "İki hedefleri var. İlk hedef enerji tesisleri. Ülke genelinde Kiev bölgesi ve Hmelnitski bölgesi, Lviv ve Dnipro, Vinnitsya, Frankiv bölgesi, Zaporijya, Sumy bölgesi, Harkiv bölgesi, Jitomir bölgesi, Kirovohrad bölgesi ve güney. Panik ve kaos istiyorlar, enerji sistemimizi yok etmek istiyorlar. Umutsuzlar. İkinci hedef ise insanlar. Savaşın 229. gününde bizi yok etmeye, yeryüzünden silmeye çalışıyorlar. Zaporijya'da evlerinde uyuyanları, Kiev'de işe gidenleri öldürdüler" açıklamasını yaptı.