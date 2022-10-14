Lahey’de yüzme havuzunda tesettürlü mayo yasağı kalktı

HOLLANDA'NIN Lahey kentinde kızının tesettürlü mayo giymesine izin verilmeyen Müslüman bir annenin yaptığı paylaşım tartışma yarattı. Konuyla ilgili haberde, annenin yaptığı şikayetler üzerine belediyenin kentteki yüzme havuzu kurallarını değiştirdiği vurgulandı. Haberde, Lahey'deki yüzme havuzlarında tesettürlü mayo giyen kızların ve kadınların rahatlıkla yüzebileceği kaydedildi. Ardından bir paylaşım yapan Müslüman anne, "Bundan sonra Lahey'de çocuklar kol ve ayak bileklerine kadar likralı kumaştan yapılmış mayolarla yüzebilirler" dedi.

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