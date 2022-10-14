Rusya Ukrayna’ya bu kez S-300 füzeleriyle saldırdı

UKRAYNA'NIN Nikolayev Bölge Valisi Vitaliy Kim, Rus güçlerince S-300 hava savunma sistemlerinden fırlatılan füzelerle saldırılar düzenlendiğini duyurdu. Kim, Rus güçlerinin Mıkolayiv'e S-300 sistemlerinden atılan 8 füze ile saldırdığını belirtti. Saldırıda bir konutun yıkıldığı bilgisini paylaşan Kim, 6 saat süren arama çalışmaları sonucu 11 yaşındaki bir çocuğun enkazdan çıkarıldığını söyledi. Kim, "Çocuk şimdi tıbbi yardım alıyor. Enkazda 7 kişiyi arama çalışmaları sürüyor" dedi. Öte yandan, Ruslara ait 6 helikopterin düşürüldüğü de açıklandı.

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