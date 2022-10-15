Almanya’da ilk kez ‘Cuma Ezanı’ okundu

ALMANYA'DA Türk ve Müslümanların yoğun yaşadığı Köln'de Büyükşehir Belediyesinin geçen yıl bazı şartların yerine getirilmesi koşuluyla iki yıl boyunca cuma günleri hoparlörden öğle ezanı okunmasına izin verdiğini duyurmasının ardından gerekli koşullar sağlanarak ilk ezan okundu. Ezan sesi çevrede yaşayanların rahatsız olmaması için 60 desibelle sınırlandırıldı.

YOĞUN İLGİ GÖSTERDİLER

Caminin din görevlisi Mustafa Kader'in avluda mikrofon ile okuduğu ezanı canlı dinlemek isteyen Türk ve Müslümanların yanı sıra çevre sakini Almanlar ile Alman basını da etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Ezanı dinlemek için gelen Türkler, Köln'de ezan sesi işitmekten dolayı büyük heyecan ve gurur duyduklarını ifade etti. Ezanı dinleyenlerden bazıları gözyaşlarına hakim olamadı. Ezan okunduğu esnada dışarıda toplanan küçük bir grup ise protesto gösterisi düzenledi. Polis, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.