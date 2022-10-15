Putin’den Erdoğan’a esir takası teşekkürü

KAZAKİSTAN'DA düzenlenen zirvede Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir zirve gerçekleştiren ve Türkiye'de doğalgaz merkezi kurulması yönündeki önerisini yineleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Erdoğan'a özel bir teşekkür geldi. Erdoğan'a Ukrayna'da oynadığı rolden dolayı minnettar olduklarını söyleyen Putin, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Erdoğan'a, Ukrayna'daki arabuluculuk ve esir takası konusunda minnettarız. Kendisi tahıl krizi konusunda da aktif rol oynadı" ifadesini kullandı. Rus lider ayrıca, "Ukrayna müzakereler için hazır ise, arabuluculuk çabaları gerekecek. Ukrayna'ya daha kapsamlı saldırıya gerek yok ama ilerleyen zamanda ne olacağını göreceğiz" diye de ekledi.

'ALMANYA HATA YAPTI'

Konuşmasında Almanya'ya da mesaj gönderen Putin, "Almanya, Ukrayna'da NATO'nun tarafında yer alarak hata yaptı. Alman halkı da Berlin'in NATO'yla ilişkilere öncelik vermesinin bedelini ödüyor" diye konuştu. "G20 Zirvesi'ne katılma konusunda henüz son kararımı vermedim" diyen Putin, ABD Başkanı Joe Biden'la görüşmesi için bir neden görmediğini de sözlerine ekledi. Putin, "O'na (Biden) benimle konuşmaya hazır olup olmadığını sormalısın. Herhangi bir müzakere planı görmüyorum" ifadelerini kullandı.