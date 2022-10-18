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Fransa’da halk hayat pahalılığını protesto etti

18.10.2022

Fransa’da halk hayat pahalılığını protesto etti

FRANSA'DA başta başkent Paris olmak üzere birçok kentte halk, hayat pahalılığını protesto etmek için sokaklara döküldü. Boyun Eğmeyen Fransa (LFİ) lideri Jean- Luc Melenchon'un çağrısıyla düzenlenen protestoya, Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliği (Nupes) ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Annie Ernaux da destek verdi.

GÖSTERİCİLER, hayat pahalılığı nedeniyle maaşların artmasını, iklim değişikliğiyle daha etkili bir mücadele ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un dile getirdiği tartışmalı emeklilik reformundan vazgeçilmesini talep etti.

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