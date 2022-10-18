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Kiev’e kamikaze drone saldırısı

Kiev’de hava saldırısı alarmı verilmesinden kısa süre sonra bir çok bölgede şiddetli patlamalar meydana geldi.

18.10.2022

Kiev’e kamikaze drone saldırısı

RUSYA ile Ukrayna arasındaki savaş, karşılıklı saldırı hamlelerine dönüştü. Ukrayna'nın önceki gün bir Rus askeri eğitim alanını hedef almasının ardından, Rusya dün bir kez daha Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırılar düzenledi. Kiev'in Shevchenkivskyi bölgesinin kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) vurulmasının ardından açıklama yapan Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klitschko, "Başkentin merkezindeki Shevchenkivskyi bölgesinde bir patlama meydana geldi. Tüm ekipler olay yerinde. Detaylar daha sonra açıklanacak. Hava alarmları devam ediyor. Sığınaklarda kalın" ifadelerini kullandı.

TOPLAM 4 PATLAMA GERÇEKLEŞTİ
SALDIRI sonrasında son durumla ilgili bilgi vermeye devam eden Klitschko, toplam 4 patlama yaşandığını açıkladı. Shevchenkivskyi'deki bir binada da yangın çıktığını bildiren Klitschko, "İtfaiyeciler çalışıyor. Çok sayıda yapı zarar gördü. Sağlık görevlileri olay yerinde. Kayıplar ile ilgili bilgileri açıklığa kavuşturmaya çalışıyoruz" dedi.

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