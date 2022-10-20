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Enerji krizi Almanya’da odun hırsızlığını artırdı

20.10.2022

Enerji krizi Almanya’da odun hırsızlığını artırdı
ENERJİDEKİ kıtlık ve yüksek maliyetler nedeniyle Almanya'daki ormanlardan odun hırsızlığı artıyor. Münster Orman Dairesi'nden Adalbert Koch, Alman basınına yaptığı açıklamada, küçük bir römork ile gelenlerin hızar makineleriyle kestikleri ağaçları araçlarına yüklediklerini, bu kişilerin daha sonra hemen oradan ayrıldığını belirtti. Kuzey-Ren Vestfalya Orman ve Odun Dairesi'nden yapılan açıklamada da eyalette, kamyonlarla ormanlara gelen "profesyonel hırsızlar" hakkında suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi. Öte yandan ülkede sert geçecek kışa hazırlık yapan vatandaşların odun kesme eğitimi aldıkları öne sürüldü.
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