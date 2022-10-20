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Rus yetkiliden nükleer güç santrali açıklaması

20.10.2022

Rus yetkiliden nükleer güç santrali açıklaması
DÜNYA enerji kriziyle mücadele ederken Türkiye, enerjide ardı ardına yeni adımlar atmaya devam ediyor. Rusya ile 2010 yılında başlayan Akkuyu NGS sonrası Türkiye'nin ikinci nükleer güç santrali için görüşmeler başlıyor. Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Lihaçev yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ikinci nükleer güç santralini Sinop'ta inşa etmeyi planladığını dile getirdi. Lihaçev, "Türkiye enerji piyasasının şekillendirilmesi açısından yaklaşımlar oluşturmak üzere Türk iş ortaklarımızla görüşmelere başladık" dedi.
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