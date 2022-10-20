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Yerli füze Tayfun’un başarısı Yunanistan’ı tedirgin etti

20.10.2022

Yerli füze Tayfun’un başarısı Yunanistan’ı tedirgin etti
TÜRKİYE'NİN ilk 'kısa menzilli balistik füzesi' TAYFUN'un test atış görüntüsü tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Roketsan tarafından geliştirilen Tayfun 'Kısa Menzilli Balistik Füze' (SRBM) sisteminin test atışı önceki gün Rize'de gerçekleştirildi. Füze hedefi başarı ile vururken, haberler Yunanistan'da paniğe neden oldu. Yunan basını başarılı geçen testi manşetten duyururken, "Füzenin kat ettiği mesafe İzmir ile Atina arasındaki mesafenin iki katı" yorumlarına neden oldu. Birçok basın organı "Güç gösterisi" başlığını kullandı.
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