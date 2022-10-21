Fransa ve Almanya görüşmesi ertelendi

ENERJİ krizi ve yaşam maliyetlerinin yükselmesi, aralarında Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'nın da yer aldığı çok sayıda ülkeyi zora sokmuşken Olaf Scholz hükümetinin geçtiğimiz haftalarda duyurduğu 200 milyar euroluk yardım paketi, Avrupa Birliği'ne üye daha yoksul ülkelerin rekabet gücünü baltaladığı iddiası ile tepki çekti.

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Scholz hükümetinin destek planının Avrupa Birliği'nde 'bozulmalara' yol açacağını iddia etti ve "Benimsenmesi gereken ulusal stratejiler değil Avrupa stratejisidir" dedi.

'İKİ LİDERİN ZAMANA İHTİYACI VAR'

İKİ ülke arasında yükselen gerilim, AB ülkeleri arasında enerji ve savunma konusunda artan bölünmeye işaret ederken Almanya ve Fransa arasında her yıl düzenlenen istişare toplantısının ertelendiği duyuruldu. Fransız ve Alman yetkililer iki liderin görüşmeden önce daha fazla zamana ihtiyaçları olduğunu vurguladı.