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İngiltere Başbakanı Liz Truss istifa etti

21.10.2022

İngiltere Başbakanı Liz Truss istifa etti
İNGİLTERE Başbakanı Liz Truss istifa etti. 44 gündür görevde olan Truss, Başbakanlık Ofisi 10 Numara önünde yaptığı açıklamada, büyük bir ekonomik ve uluslararası istikrarsızlık döneminde göreve geldiğini belirterek, aileler ve işletmelerin faturalarını nasıl ödeyecekleri konusunda endişeli olduğunu kaydetti. Bunu değiştirme yetkisiyle görevi devraldığını belirten Truss, şu anki durum göz önüne alındığında, seçildiği bu görevi yerine getiremeyeceğini kabul etti. Truss, istifasını sunmak için İngiltere Kralı 3. Charles'la görüştüğünü aktardı. Liz Truss, parti içerisinde gelecek hafta tamamlanacak bir liderlik seçimi olacağını ve yeni başbakan seçilene kadar görevinde kalacağını aktardı.
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