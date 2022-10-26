FETÖ’nün Adana’daki hücre evleri darphane gibi

ADANA'DA ekipler FETÖ soruşturmasında 8 aylık takibin ardından haklarında yakalama kararı çıkarılan 5'i kadın, 35 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerdeki aramalarda 7 bin 720 Euro, 22 bin 400 Dolar, 251 bin 960 TL ile 100 gram has altın ele geçirildi. Şüphelilerin yurt dışından gönderilen paraları örgütle irtibatlı ya da daha önce adli işlem uygulanmış kişilere dağıttığı kaydedildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Zekeriya Y, Önder T, Atilla Ü, Murat D, Fidan Y, Bahattin S, Mehmet K, Bekir Ç. ve Mehmet Ö. tutuklanırken, 24 kişi de serbest bırakıldı.

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