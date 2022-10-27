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İngiltere’de yeni kabine belli oldu

Rishi Sunak, başbakan olarak ilk telefon görüşmesini Volodimir Zelenskiy ile yaptı.

27.10.2022

İngiltere’de yeni kabine belli oldu
NGİLTERE'NİN yeni Başbakanı Rishi Sunak, Başbakan olarak atandıktan sonra yeni kabinesini belirledi. Sunak, eski başbakan Johnson döneminde Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı olarak görev yapan Dominic Raab'ı yeniden aynı göreve atadı. Önceki başbakan Truss dönemindeki Maliye Bakanı Jeremy Hunt, Dışişleri Bakanı James Cleverly, Savunma Bakanı Ben Wallace, Kuzey İrlanda Bakanı Chris Heaton, Kültür Bakanı Nichelle Donelan, Ticaret Bakanı Kemi Badenoch, İskoçya Bakanı Alister Jack, Güvenlik Bakanı Tom Tugendhat, Avam Kamarası Başkanı Penny Mordaunt ve Lordlar Kamarası Başkanı Lord True'nun görevlerinde de değişiklik yapılmadı. Geçtiğimiz günlerde istifa eden İçişleri Bakanı Suella Braverman da aynı göreve atandı.
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