İran’da Şii türbesine terör saldırısı: 13 ölü, 21 yaralı

İRAN'IN Şiraz kentindeki Şah Çerağ Türbesi'ne terör saldırısı düzenlendi. 3 terörist tarafından gerçekleştirilen saldırıda 15 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yetkililer, "Teröristin hedefi muhtemelen namazdı. Alanın kapısının kapalı olması nedeniyle kötü niyetini Türbe'nin yanında gerçekleştirdiler" dedi. Saldırganlardan birinin yaralı olarak yakalandığı belirtildi. Saldırıyı DEAŞ terör örgütü üstlenirken, Şiraz şehrinin bağlı olduğu Fars eyaletinde 3 günlük yas ilan edildi.

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