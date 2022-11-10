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Meksika’da gizli mezarda 8 kişinin kalıntısı bulundu

10.11.2022

Meksika’da gizli mezarda 8 kişinin kalıntısı bulundu
MEKSİKA'NIN Michoacan eyaletinde gizli bir mezarda yapılan aramalarda 8 kişiye ait kalıntılar bulunduğu bildirildi. Meksika basınında çıkan habere göre, Tarimbaro kentine bağlı Tejaro kasabasında, gizli bir mezarda çok sayıda insan kalıntısı bulundu. Yapılan kazılar ve incelemeler sonucunda, çıkarılan iskeletlerin 8 kişiye ait olduğu kaydedildi. Çıkarılan kalıntılar incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu tesislerine götürüldü. Eyalet savcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.
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