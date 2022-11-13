Bu yıl 101 bin düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

GÖÇ İdaresi Başkanlığı, bu yıl 248 bin 727 düzensiz göçmenin ülkeye girişinin engellendiğini ve yılbaşından bu yana 101 bin 574 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini bildirdi. Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 2016 yılından bu yana girişi engellenen düzensiz göçmen sayısının 2 milyon 712 bin 148 olduğu bilgisi verildi. Açıklamada, doğu ve güney sınırlarından ülkeye kaçak giriş denemelerinin, alınan tedbirlerle geçen yıla göre yüzde 36 azaldığı belirtilerek, "Düzensiz göçmen sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 86 artışla 206 bin 732 olarak kayıtlara geçmiştir" ifadeleri kullanıldı.

DİĞER