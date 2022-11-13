G20 liderlerinin gündemi enflasyon ve enerji olacak

DÜNYANIN en büyük 20 ekonomisini oluşturan G20 ülkelerinin liderleri, Rusya-Ukrayna savaşı, ABDÇin arasındaki Tayvan gerginliği, tüm dünyayı etkisi altına alan enflasyon ve enerji krizinin gölgesinde Endonezya'nın Bali şehrinde bir araya gelmeye hazırlanıyor. Bu yıl Endonezya'nın başkanlığını yürüttüğü G20'nin Liderler Zirvesi, "Birlikte İyileşelim, Daha Güçlü İyileşelim" temasıyla 15-16 Kasım'da Bali'nin güneyinde yer alan Nusa Dua yarımadasında düzenleniyor. Zirvenin resmi gündemi ise küresel sağlık mimarisi, sürdürülebilir enerji dönüşümü ve dijital dönüşüm olacak.

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