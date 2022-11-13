Zelenskiy: Bugün tarihi bir gün ve Herson’a dönüyoruz

RUS birliklerinin Herson'dan tamamen çekilmesinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den yeni bir açıklama geldi. Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün tarihi bir gün. Herson'a dönüyoruz. Şu an itibariyle askeri güçlerimiz şehre yaklaşmak üzere. Ancak özel birimler zaten şehirde. Herson halkı bekliyordu. Ukrayna'dan asla vazgeçmediler. Şehir henüz düşmandan tamamen arındırılmamışken bile, Herson halkı sokaklardan ve binalardan Rus sembollerini ve işgalcilerin Herson'da kaldığına dair tüm izleri kaldırıyor" ifadelerini kullandı

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